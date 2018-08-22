Адвокат Майкл Коэн признался в преступных действиях по поручению Трампа

Бывший адвокат президента США Майкл Коэн признался, что по поручению Дональда Трампа участвовал в организации выплат за молчание двум женщинами, с которыми у его клиента были отношения. Об этом в твиттере заявил защитник Коэна Лэнни Дэвис.



Как сообщает CNN, Коэн 21 августа сдался ФБР и пошел на сделку со следствием. Он был доставлен в суд в Нью-Йорке, где признал себя виновным по восьми эпизодам обвинения, в том числе в нарушении правил финансирования политических кампаний.



Коэн признал, что по указанию «кандидата на федеральный пост» скрывал информацию, которая могла бы повредить его клиенту. В суде Коэн не назвал фамилию Трампа, но, как отмечает CNN, в судебных документах он упоминается как «гражданин номер один», к январю 2017 года ставший президентом США.



Приговор по делу Коэна будет оглашен 12 декабря, сообщает Associated Press. Адвокату грозит от четырех до пяти лет тюрьмы.



«Сегодня [Коэн] встал и заявил под присягой, что Дональд Трамп поручил ему совершить преступление, заплатив двум женщинам с целью повлиять на результаты выборов. Если эти платежи были преступлением для Майкла Коэна, почему они не могли бы быть преступлением для Дональда Трампа?», — написал Дэвис.



По данным американских СМИ, Майкл Коэн заплатил 130 тысяч порноактрисе Стефани Клиффорд (Сторми Дэниелс), а также был связан с выплатой 150 тысяч долларов бывшей модели Playboy Карен Макдугал.



Это произошло после того, как женщины во время избирательной кампании 2016 года заявили о намерении рассказать о своих отношениях с Трампом. В судебных документах имена Клиффорд и Макдугал не называются.



В отношении Коэна возбудили уголовное дело весной 2018 года. В июне стало известно, что он больше не является адвокатом Трампа.

