В Киев отправилась баржа с 500 тоннами арбузов

Из Херсонской области в Киев отправили баржу с арбузами и дынями. Об этом сообщила пресс-служба ТОВ СП Нибулон в Facebook.



"На причале филиала Голопристанская компании Нибулон полным ходом идет загрузка первой в этом году партии арбузов, собранных херсонскими фермерскими хозяйствами. Совсем скоро эти спелые арбузы будут смаковать в Киеве", - говорится в сообщении.



Как отмечает УНН, баржа должна была отправиться в Киев вчера, 21 августа, в 18:00.



112 Украина отмечает, что баржа с 500 тоннами арбузов и дынь должна прибыть в столицу через три-четыре дня. Ожидается, что в этом году будет осуществлена еще одна такая перевозка.

