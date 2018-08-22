Ключ от мира для Украины находится в Кремле - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко отмечает, что установление мира в Украине зависит от РФ. "Ключ от мира находится не в Киеве, не в Вашингтоне и не в Брюсселе. Ключ от мира находится в Кремле", - заявил П.Порошенко на форуме ветеранов в Киеве в среду. По словам главы украинского государства, если кто-то будет навязывать Украине "российские кабальные условия, я хочу заявить, что не только для президента, а для всей украинской нации этот путь категорически неприемлем, поскольку это путь не к миру".



"Посмотрите на Абхазию, посмотрите на Осетию, посмотрите на все оккупированные земли, посмотрите, как там живут люди – это то, что предлагает Россия жителям оккупированных земель. Украинцы никогда не согласятся на это", - сказал он.



П.Порошенко также отметил, что украинский народ является "гарантией того, что реванша не будет и не будет возвращения в Российскую империю".

