Эстония и Латвия задумались о взыскании ущерба с РФ за советскую оккупацию

Министры юстиции Эстонии и Латвии Урмас Рейнсалу и Дзинтарс Разначс подчеркнули важность изучения возможностей по предъявлению требования о взыскания ущерба к Российской Федерации как правопреемнику СССР.



Об этом говорится в заявлении двух министров, подписанном после состоявшегося 21 августа совместного заседания правительств двух стран, сообщает ERR.



В документе отмечается, что оба государства чтят память жертв оккупационных режимов и придают ценность сотрудничеству в увековечивании и осмыслении исторического наследия, чтобы обеспечивать безопасность, демократию и принципы правового государства в Эстонии и Латвии.



В связи с этим министры юстиции подчеркнули важность сохранения памяти о человеческих потерях, понесенных из-за советской оккупации, и изучения возможностей выдвинуть требование о возмещении ущерба к Российской Федерации как правопреемнику Советского Союза.



Министр юстиции Эстонии Урмас Рейнсалу ознакомил своего латвийского коллегу с юридическим исследованием возможных дальнейших шагов по этому вопросу с точки зрения международного права.



Дзинтарс Разначс, в свою очередь, ознакомил Рейнсалу с возможными мерами, которые могут быть предприняты по этой проблеме на уровне ООН.

