Мексиканцам разрешили заниматься сексом в общественных местах

В мексиканском городе Гвадалахара принят закон, разрешающий секс на виду у прохожих. Об этом сообщает NBC Washington.



После вступления закона в силу полицейские лишатся права задерживать и штрафовать эксгибиционистов или людей, которые занимаются сексом в общественных местах, на пустырях, в автомобилях и там, где их могут увидеть посторонние, если такое поведение не вызывает претензий у других.



Сторонники закона считают, что полиции следует сосредоточиться на борьбе с преступностью и не отвлекаться на людей, которые занимаются сексом на улице из-за отсутствия денег на номер в отеле. Их противники считают секс в общественных местах проблемой морали и утверждают, что такой закон упростит жизнь насильникам и педофилам.

