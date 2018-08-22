Волкер: единой Европы не будет без народов Украины и России

Формирование образа единой Европы возможно только при участии народов Украины и России, заявил специальный посланник США по Украине Курт Волкер. "Идея единой и свободной Европы никогда не будет реализована без участия Украины и России. И это не значит - полицейской России, авторитарного Кремля, это значит - России как народа и государства. Они тоже должны быть частью процесса, иначе это никогда не закончится, мы никогда не будем в безопасности", - сказал К.Волкер на международной конференции по европейской и трансатлантической устойчивости в Вильнюсе.



По его словам, то, где сейчас находится Запад, "больше напоминает наполовину наполненный стакан, чем наполовину пустой".



К. Уолкер подчеркнул принятые США решения по увеличению бюджета НАТО, численности военных в Европе, санкции из-за присоединения Крыма к России, введение эмбарго на оружие в восточной Украине, а также шаги по достижению переговоров между Северной и Южной Кореями, миссии в Афганистане, Сирии.



"Мяч стал удаляться в правильном направлении. Конечно, есть множество вещей, которые мы могли бы заметить и с другой стороны уравнения, но давайте выясним, чего мы пытаемся достичь, и возьмемся за работу", - призвал он.

