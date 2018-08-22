Украинцам без счетчиков газа отменили субсидии
На заседании в среду, 22 августа, правительство отменило субсидии потребителям без счетчиков газа.
Для стимулирования населения к установке счетчиков Кабмин с 1 октября отменяет льготы и субсидии на оплату услуг по поставке и распределению природного газа в ранее установленных объемах социальных нормативов. Это распространяется на потребителей, которые не установили счетчики за счет государственного/местного бюджетов или собственных средств операторов газораспределительных систем.
Ранее в Украине заработал Государственный реестр субсидиантов.
"Данный реестр создавался на протяжении полугода и тестировался несколько месяцев", - сказал министр социальной политики Андрей Рева.
По его словам, с 1 июля реестр доступный для всех граждан Украины, где отображается информация принимая во внимание закон о защите персональных данных.
По словам Ревы, реестр упростит множество процедур связанных с системой субсидий.
При этом министр отметил, что более половины граждан, которые имеют право на субсидии, уже обратились за их получением.
"Стратегически мы идем к монетизации. Мы ее рассматриваем как поэтапный процесс на протяжении 2019 года", - добавил Рева.