Украинцам без счетчиков газа отменили субсидии

На заседании в среду, 22 августа, правительство отменило субсидии потребителям без счетчиков газа.



Для стимулирования населения к установке счетчиков Кабмин с 1 октября отменяет льготы и субсидии на оплату услуг по поставке и распределению природного газа в ранее установленных объемах социальных нормативов. Это распространяется на потребителей, которые не установили счетчики за счет государственного/местного бюджетов или собственных средств операторов газораспределительных систем.



Ранее в Украине заработал Государственный реестр субсидиантов.



"Данный реестр создавался на протяжении полугода и тестировался несколько месяцев", - сказал министр социальной политики Андрей Рева.



По его словам, с 1 июля реестр доступный для всех граждан Украины, где отображается информация принимая во внимание закон о защите персональных данных.



По словам Ревы, реестр упростит множество процедур связанных с системой субсидий.



При этом министр отметил, что более половины граждан, которые имеют право на субсидии, уже обратились за их получением.



"Стратегически мы идем к монетизации. Мы ее рассматриваем как поэтапный процесс на протяжении 2019 года", - добавил Рева.

