Подозреваемого в покушении на Гандзюк отпустили из-под стражи

Подозреваемый в нападении на помощницу мэра Херсона Екатерину Гандзюк Николая Новикова отпустили из-под стражи. Органы досудебного расследования прекратили уголовное производство в отношении него. Об этом в комментарии УНН сообщил адвокат Новикова Камилжан Шадманов.



"Отпустили из-под стражи. Прокуратура предоставила постановление о закрытии уголовного производства в отношении него (Новикова, - ред.) по всем статьям. Его вина в совершении данного преступления не доказана, поэтому производство и прекратили", - отметил защитник.



Сегодня суд рассматривал апелляционную жалобу адвоката. Однако, поскольку Новиков на момент апелляции был освобожден из-под стражи, защитник ходатайствовал об оставлении жалобы без рассмотрения.

