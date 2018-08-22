Сергей Ребров будет тренеровать венгерский клуб

Знаменитый в прошлом футболист и экс-тренер киевского Динамо Сергей Ребров стал наставником венгерского клуба Ференцварош. Об этом сообщает пресс-служба ФК.



"Не хочу ничего обещать, но я буду работать здесь, чтобы получить лучшие результаты, и в конце чемпионата мы попадем на первое место. Благодаря работе Томаса Долла, я взял команду, которая выиграла четыре из первых пяти игр", - сказал Ребров на своей первой пресс-конференции в клубе.



Последним местом работы Сергея Реброва был клуб Саудовской Аравии "Аль Ахли", который он оставил в апреле 2018 года, к этому украинский специалист возглавлял киевское "Динамо".

