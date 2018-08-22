«Какой Вы глава НАПК» - тест о пособничестве Мангулом коррупционным преступлениям Андрея Павелко взорвал Интернет

В Сети набирает популярность тест «Какой Вы глава НАПК», посвященный пособничеству председателем Нацагенства по предотвращению коррупции Александром Мангулом коррупционным преступлениям главы Бюджетного комитета ВР Андрея Павелко.



Суть теста состоит в прохождении 10 вопросов, связанных с громкими скандалами касаемо укрывания Мангулом от ответственности Павелко, нежелания передавать готовые материалы по его делу в суд, слива Агентством секретной информации нардепу и т.д.



«Психологический портрет главы НАПК лучше всего поможет раскрыть новый (анти) коррупционный тест «Какой Вы глава НАПК». Не нужно лично вступать в коррупционные связи с Павелко, можно просто сидя на диване и попивая мохито помечтать о развитии футбола: ведь теперь в каждом райцентре появится как минимум по одному искусственному футбольному полю. Или не появится. Если НАПК сделает свою работу», - отмечает издание Наш Киев, публикуя тест.







В свою очередь, бывший сотрудник НАК «Нафтогаз» Дмитрий Марунич, комментируя тест на своей странице в Facebook, заявил, что он является «интересным способом донести факты о том, как Мангул покрывает Павелко по громкому делу о футбольных полях, до широких масс».



Марунич напоминает: Павелко за деньги УЕФА построил частный завод «ФФУ Продакшн» и начал по завышенной цене продавать государству футбольные поля – «100% коррупционная схема ценой в несколько десятков миллионов евро. И, конечно же, – повод для открытия дела в НАПК. Однако, к сожалению, Мангул, видимо, считает, что быть ручным чиновником на поводке у коррупционеров – это нормальная европейская практика».







«Потратьте буквально две минуты времени, чтобы понять, насколько ваши жизненные принципы и ценности расходятся с принципами и ценностями господина Мангула. И задайте вопрос: а такой ли орган по борьбе с коррупцией мы хотели?», - резюмирует Марунич.



Напомним, Администрация президента отказалась передавать на рассмотрения главе государства поддержанную более 27 тысячами украинцев петицию касаемо отставки и привлечения к ответственности главы Бюджетного комитета ВР Андрея Павелко из-за разворовывания 160 млн гривен из Госбюджета.



