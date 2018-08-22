В Украине создадут приюты для лиц, пострадавших от домашнего насилия

Кабинет министров Украины утвердил типовое положение о приюте для лиц, пострадавших от домашнего насилия или насилия по признаку пола.



"Основной целью создания приютов является предоставление пострадавшим лицам места безопасного временного пребывания и комплексной помощи: психологических, социально-бытовых, социально-медицинских, информационных, юридических и других услуг", - говорится в сообщении пресс-службы Министерства социальной политики со ссылкой на решение правительства.



Приюты будут создаваться местными органами исполнительной власти и органами местного самоуправления в соответствии с потребностями территориальной громады.



Согласно сообщению, реализация такого решения будет способствовать внедрению в национальное законодательство международных стандартов в сфере оказания помощи жертвам насилия, совершенствованию системы социальной защиты пострадавших от домашнего насилия и насилия по признаку пола, внедрению в территориальных громадах новых услуг для таких лиц.



Кроме того, принято постановление Кабинета министров Украины "Об утверждении порядка взаимодействия субъектов, осуществляющих мероприятия в сфере предотвращения и противодействия домашнему насилию и насилию по признаку пола".



Основной целью введения порядка взаимодействия является согласование мер реагирования на случаи насилия и оказания действенной помощи пострадавшим лицам, реализуемых различными субъектами, разработки и выполнения программ для обидчиков и пострадавших. В результате реализации акта будет введен механизмы информационного обмена между субъектами, осуществляющими мероприятия в сфере предотвращения и противодействия насилию и мониторинга реализации таких мероприятий.

