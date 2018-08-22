Вселенский патриарх отложил украинский вопрос

Заседание Синода Вселенского патриархата было перенесено с сентября на октябрь. Об этом в среду, 22 августа, сообщает LB.ua со ссылкой на собственные источники в церковной среде. Отмечается, что заседание должно было состояться 10 сентября, и существовала высокая вероятность, что украинский церковный вопрос был бы решен именно на нем. Теперь его решения нужно ждать минимум до октября (ориентировочные новые даты Синода - 9-11 октября).



Вместе с тем, как и планировалось ранее, 1-3 сентября в Стамбуле состоится Синаксис - собрание всех архиереев Константинопольской православной церкви во главе с патриархом Варфоломеем. Перед этим у Вселенского Патриарха Варфоломея назначена встреча с главой РПЦ Патриархом Кириллом (31-го августа на Фанаре).



Ещё ранее состоится плановый Синод, однако на нем украинский вопрос к обсуждению не запланирован.



В экспертных церковных кругах считают, что на Синаксисе - собрании константинопольских архиереев - по всей видимости будут обсуждать вопросы автокефалии украинской и македонской церквей. Однако решения по данным вопросам — это прерогатива не Синаксиса, а Синода.



Важно отметить, что если заседания Синодов проходят более ли менее регулярно, то Синтаксис собирается крайне редко (последний раз -три года тому назад).

