США предоставят Украине дополнительно $78 млн

Правительство США дополнительно выделит Украине около $78 млн на повышение прозрачности управления и упрочение экономического развития.



Об этом сообщает "Правительственный портал".



Так, более $54,4 млн выделят на обеспечение доступности инвестиционной деятельности среднему классу в Украине, укрепление потенциала частного сектора экономики, повышение энергоэффективности украинской экономики и ее энергетической безопасности, увеличение объемов сельскохозяйственного производства.



Еще более $23,6 млн направят на улучшение законодательной среды в соответствии с европейскими стандартами, совершенствование функций общественного надзора и участие граждан в процессах управления, а также рост уровня подотчетности Правительства гражданам Украины и верховенства права.



В целом объем технической помощи США Украине, направленной на указанные цели, с учетом этих дополнительных средств составит уже более $139 млн.

