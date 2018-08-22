НАТО поможет Киеву в противодействии киберугрозам во время выборов

Страны-участники НАТО помогут противодействовать кибератакам со стороны Российской Федерации (РФ) во время проведения предстоящих выборов в Украине. Об этом сообщила председатель постоянной делегации в Парламентской ассамблее НАТО, народный депутат Ирина Фриз на брифинге в среду, 22 августа.



По ее словам, во время вмешательства в украинские выборы, Россия может прибегнуть к кибератакам.



"Сейчас очень активно ведутся переговоры с нашими партнерами с Альянса по поводу киберзащиты в отношении нашей избирательной системы для того, чтобы не дать возможности РФ вмешиваться непосредственно через кибератаки во время подсчета голосов", - сообщила Фриз.



Глава делегации НАТО подчеркнула, что переговоры относительно мер киберзащиты во время выборов в Украине уже активно ведутся представителями Службы безопасности.



"Я знаю, что СБУ ведет соответствующие переговоры со странами Альянса. Поэтому я убеждена, что определенную помощь от стран НАТО мы получим", - добавила она.

