В Миноброны никто не считал, сколько денег потратили на парад ко Дню независимости

Министерство обороны не выделяло дополнительных средств для проведения военного парада ко Дню независимости в центре Киева.



Об этом в комментарии "Украинской правде" рассказал начальник отдела связей со СМИ Министерства обороны Александр Мотузяник.



"Этих средств никто не считал ... Сколько ушло средств на горюче-смазочные материалы, командировочные военных, на их проживание, на форму ... такой информации у нас нет", - сказал он.



Спикер пояснил, что в проведении парада задействовано много структур и каждая вносит долю по собственной смете.



17 августа на заседании Кабмина утвердили распоряжение плана мероприятий на День независимости "за счет и в пределах расходов государственного и местных бюджетов, а также за счет других не запрещенных законодательством источников финансирования".



Министр обороны Степан Полторак ранее сообщил, что 24 августа на Майдане Незалежности в торжественных мероприятиях по случаю празднования 27 годовщины независимости Украины и 100-летию украинской государственности примут участие 4,5 тысячи военнослужащих.



По его словам, в параде будет задействовано 250 единиц военной техники, в том числе новые образцы вооружения.

