В ближайшие дни в Украине немного похолодает

В ближайшие сутки, 23 августа, на территорию Украины будет поступать более прохладный сухой воздух, сообщает Укргидрометцентр. В четверг в Украине без осадков. Ветер восточный, северо-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью 8-13°, днем 22-27°; на юге и в Закарпатье ночью 13-18°, на побережье морей до 22°, днем 25-30°. В Киеве - без осадков, температура ночью 10-12°, днем 24-26°.



По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 23 августа самая высокая температура днем была 35,3 градусов в 2007г., самая низкая ночью 7,5 градусов в 1976 году.



В пятницу, 24 августа, на большинстве территории Украины – без осадков, лишь на Прикарпатье и Закарпатье местами кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 10-15°, на севере Левобережья местами 7-9°, на юге до 19°, днем 25-30°.



В Киеве 24 августа - без осадков. Ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 11-13°, днем 27-29°.



22 августа в 9.00 температура воды в Черном и Азовском морях была 23-26°, в Днепре в пределах Киева 25°.

