СБУ представит в суде доказательство российского следа в деле Бабченко - Грицак

Служба безопасности Украины продолжает работу по установлению заказчиков в деле попытки убийства в Киеве российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко, а на судебных заседаниях будут предоставлены доказательства российского следа в этом преступлении, заявляет глава Службы безопасности Украины Василий Грицак.



"Так называемое дело Бабченко уже находится в суде, Герман (подозреваемый в организации попытки убийства А.Бабченко Борис Герман - ИФ) действительно подписал соглашение со следствием, установлена вина и других лиц, причастных к этому преступлению. Я убежден, что в ближайшее время состоятся судебные слушания", - сказал В.Грицак журналистам в среду в Киеве, отвечая на вопрос агентства "Интерфакс-Украина", поможет ли признание вины Б.Германа и соглашение со следствием установить заказчика преступления



При этом глава СБУ подчеркнул: "Следователи Службы безопасности Украины продолжают предпринимать меры для того, чтобы установить всех причастных именно к заказу этого преступления".



"Как мы и обещали, российский след, российские деньги, все в этом деле будет, и, я думаю, что вы будете иметь возможность убедиться в этом во время слушания дела в суде", - сказал В.Грицак.



Как сообщалось, вечером 29 мая сначала СМИ, затем и власти Украины сообщили, что российского журналиста А.Бабченко, который с 2017 года работает на телеканале ATR в Киеве, якобы застрелили на лестничной клетке его дома в Киеве. На следующий день глава СБУ заявил, что информация об "убийстве" А.Бабченко была частью спецоперации украинских правоохранителей, направленной на предотвращение покушения на журналиста, а сам А.Бабченко вышел к собравшимся на брифинг представителям СМИ.



В тот же день стало известно о задержании организатора "убийства" А.Бабченко – исполнительного директора ООО "Украинско-немецкое совместное предприятие (УНСП) "Шмайсер" Бориса Германа, который предложил своему знакомому участнику АТО $30 тыс. и передал ему часть суммы за непосредственное исполнение преступления, на что тот согласился. Всего организатор этого преступления говорил об устранении 30 человек в Украине.



Вскоре монах-волонтер, активист "Правого сектора" Алексей Цымбалюк, бывший иеродиакон Украинской православной церкви (Московского патриархата) и Украинской православной церкви Киевского патриархата Аристарх, сообщил, что является тем человеком, которому заказали убийство А.Бабченко, после чего он обратился с информацией в СБУ.



Позднее генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил о списке 47 потенциальных жертв.

