Патрушев обсудит с Болтоном в Женеве Сирию, Украину и двусторонние отношения

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев прибыл в Женеву, где сегодня проведет переговоры с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном.



Патрушев намерен обсудить с Болтоном вопросы стратегической стабильности, Сирию, Украину и двусторонние отношения Москвы и Вашингтона. Об этом Секретарь Совбеза РФ заявил в среду ТАСС.



"Самые обширные темы, их достаточно много. Есть стратегическая стабильность, региональная безопасность, будем конкретно отдельные страны, как, например, Сирию и Украину, будут и двусторонние отношения", - сказал он, отвечая на вопрос о предмете предстоящей беседы.



"Думаю, что в целом да, - сказал ТАСС в среду секретарь Совбеза РФ, отвечая на вопрос, смотрит ли он с оптимизмом на предстоящую встречу. - Мы дадим достаточно много предложений, которые, полагаю, они примут к рассмотрению для сотрудничества".



Как сообщил ранее пресс-секретарь аппарата Совбеза Евгений Аношин, на встрече в Женеве планируется обсудить ряд актуальных тем международной повестки дня, а также перспективы российско-американского взаимодействия в сфере безопасности.

