Скоро закроется суд в Сумской области - некому работать

Липоводолинский районный суд Сумской области может пополнить список неработающих в Украине судов. С 18 августа здесь приостановлено автоматизированное распределение судебных дел. Об этом сообщает пресс-служба суда.



Дела решили не распределять, поскольку 18 октября заканчиваются полномочия у последнего судьи - Александра Кузьминского. Пятилетний срок полномочий уже закончился у судей Дмитрия Бутенко и Дмитрия Сизова.



В соответствии с Положением об автоматизированной системе документооборота суда канцелярия продолжает принимать и регистрировать заявления, иски, материалы и ходатайства полиции, обвинительные акты.



Гражданские дела хранятся в канцелярии до назначения или командирования судей, а уголовные производства, ходатайства следственных органов, дела об административных правонарушениях и другие материалы направляются в Апелляционный суд Сумской области для решения вопроса их рассмотрения в других судах области.

