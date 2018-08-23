Кадыров: Порошенко должен винить себя за рост поддержки Путина на Украине

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал "трусостью и неспособностью отстоять свою позицию" слова президента Украины Петра Порошенко о росте поддержки украинскими политиками позиции российского лидера Владимира Путина по ситуации в Донбассе.



Ранее Порошенко заявил, что поражен числом украинских политиков, поддерживающих мнение Путина по поводу ответственности за ситуацию в Донбассе.



Как отметил Кадыров, президент Украины "сформировал для себя мнимого врага – Россию, и не может благородно и достойно выступать против этого "врага".



"Почему? По двум причинам: 1) этот враг мнимый, его не существует; 2) страх потерять власть: оставшись один, когда все отступают от него, Порошенко делает такие заявления, которые можно трактовать как трусость и неспособность отстоять свою позицию", — написал глава Чечни в Telegram-канале.



По мнению Кадырова, своими словами Порошенко подтверждает, что его сторонников на Украине становится все меньше. "И здесь ему стоит обвинять не Россию и Владимира Путина, а лишь себя", — заключил он.



В январе 2015 года Верховная рада Украины приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором", так как Киев считает, что РФ вмешивается в дела Украины и является стороной конфликта в Донбассе. МИД РФ назвал эти утверждения "публичными бездоказательными инсинуациями". Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям на юго-востоке, заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.

