Путин: Россия вынуждена реагировать на появление элементов ПРО США у своих границ

Россия вынуждена реагировать на продвижение инфраструктуры НАТО и появление элементов системы противоракетной обороны США вблизи своих границ. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Финляндии Саули Ниинистё.



Отвечая на вопрос финской журналистки, российский лидер отметил, что РФ не выдвигает "наши воинские контингенты куда-то вдали от наших границ к странам НАТО", тогда как военная инфраструктура НАТО движется к границам РФ. По словам Путина, увеличивается количество техники Североатлантического альянса, личного состава, число военных учений вблизи России. "Вот сейчас намечено очень большое учение НАТО, прямо здесь, в непосредственной близости от нас, в том числе в районе Балтики", - заметил глава государства.



"Конечно, мы должны смотреть, что там происходит, укреплять нашу инфраструктуру. Мы должны реагировать на то, что у наших границ, в непосредственной близости, появляются элементы американской системы противоракетной обороны", - сказал Путин, отметив, что эти системы ПРО США могут использоваться, в том числе, и для пусков ракет средней дальности.



Однако, продолжил президент РФ, "мы приветствуем предложение президента Финляндии по снижению любой напряженности [в регионе], в том числе это касается и полетов боевой авиации (в плане включения на них транспондеров - прим. ТАСС)". Путин напомнил, что Международная организация гражданской авиации (ИКАО) "выработала определенные правила, но на военную авиацию это не распространяется, это носит только рекомендательный характер".



"Мы готовы обсуждать это с нашими партнерами по НАТО, но они от этого отказываются. Думаю, что это - неконструктивная позиция. Мы надеемся, что она будет изменена", - заключил президент РФ.



Президент также заявил, что Россия поддерживает предложение Финляндии о повышении уровня безопасности полетов над Балтикой.



"Была высказана обоюдная заинтересованность в сотрудничестве по укреплению стабильности и безопасности на севере Европы. Россия поддерживает предложение президента Финляндии о повышении уровня безопасности полетов над Балтикой", - сказал российский лидер.



"Не думаю, что идея повышения безопасности в зоне Балтийского моря умерла. Конечно, нет. Наоборот, она становится еще более актуальной в последнее время. Но там есть чисто технические проблемы, связанные с тем, что российская авиация и авиация стран НАТО использует немного разную технику, и это предмет обсуждения на экспертном уровне",- сказал Путин.



При этом он еще раз подчеркнул, что "сама по себе идея актуальна". "Мы аккуратно будем продолжать дискуссию с нашими партнерами [по НАТО]", - заключил российский президент.



Путин отметил, что в ходе переговоров стороны обсуждали международные вопросы, российский президент "еще раз поблагодарил финского коллегу за организацию российско-американского саммита в Хельсинки".



