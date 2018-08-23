В День независимости работу киевского метро и наземного транспорта продлят на 2 часа

В пятницу, 24 августа, киевское метро и наземный транспорт будут работать на 2 часа дольше в связи с празднованием Дня независимости Украины. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.



24 августа в центре города будут временно закрыты входы и выходы из станций метро "Майдан Независимости" и "Крещатик" на ул. Институтскую до завершения торжественных мероприятий.



"В это время станция "Майдан Независимости" будет работать как пересадочный узел с линии на линию", - отметили в КГГА.

