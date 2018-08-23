В ЛНР обвинили Киев в шантаже при обсуждении вопроса обмена пленными

Руководитель рабочей группы самопровозглашенной Луганской народной республики по обмену пленными Ольга Кобцева обвинила Киев в шантаже при обсуждении вопроса об обмене пленными в Донбассе.



Ранее представитель Киева в гуманитарной подгруппе Ирина Геращенко заявила, что власти Украины предложили помиловать двух граждан РФ, которые имеют проблемы со здоровьем, и обменять их на украинских силовиков, которые более трех лет находятся в плену в Донбассе. Она заявила, что россиян готовы передать консулу РФ в присутствии представителей ОБСЕ и МККК с одновременной передачей Киеву украинских силовиков.



"Сегодня со стороны Геращенко произошел фактически шантаж республик", — сказала Кобцева РИА Новости. Она пояснила, что это предложение поступило не на площадку гуманитарной подгруппы, поэтому не может обсуждаться с рамках минского процесса. По мнению Кобцевой, таким образом Киев пытается представить РФ стороной конфликта в Донбассе.



"Данное предложение об обмене, оно ничем не подтверждено. Оно поступило не на площадку гуманитарной группы, а это не попадает в юрисдикцию минского переговорного процесса", — заявила Кобцева.



В конце декабря 2017 года состоялся первый за 15 месяцев обмен пленными в Донбассе. Стороны конфликта заявляли, что процесс освобождения удерживаемых лиц будет продолжен. Второй этап обмена пленными планировали провести в начале этого года.

