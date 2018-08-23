У экс-торнадовцев в Лукьяновском СИЗО нашли ключи от их камер, мачете и 28 ножей

Сотрудники прокуратуры изъяли в камерах экс-бойцов "Торнадо" в Лукъяновском СИЗО двадцать две бутылки с алкоголем, 28 ножей, нож-мачете, кувалду, самодельные взрывные устройства, маникюрные ножницы и ключи от самих камер. Об этом говорится в материалах суда, передают Украинские новости.



По ходатайствам военной прокуратуры, с 6 августа 2018 года полиция расследует факт угроз "торнадовцев" в адрес другого заключенного - гражданина Беларуси. Также начата проверка информации о подготовке ими массовых беспорядков в СИЗО.



9 августа правоохранители провели обыски в их камерах и изъяли ряд запрещенных предметов, которые попросили суд направить на экспертизу. Найдены самодельные взрывные устройства, петарды, газовые баллончики, 28 ножей, мачете, шило, молотки и кувалду, а также маникюрные ножницы.



Также в камерах обнаружено 22 бутылки разного объема с алкоголем и 1 бутылка минеральной воды, пакеты с коноплей и устройство для курения наркотика. Кроме того, у бойцов "Торнадо" были обнаружены ключи от камер, в которых они содержатся.

