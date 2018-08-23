Путин назвал новые санкции США бессмысленными

Российский лидер Владимир Путин считает новые ограничительные меры США против России контрпродуктивными и бессмысленными действиями.



"Что касается санкций, это действия контрпродуктивые и бессмысленные, особенно в отношении такой страны, как Россия", — сказал Путин, отвечая на вопросы на пресс-конференции после переговоров с президентом Финляндии Саули Ниинистё.



При этом президент надеется, что США осознают провальность такой политики, после чего Москва с Вашингтоном перейдут к сотрудничеству в нормальном режиме.



Накануне американский президент Дональд Трамп назвал условия, при которых он мог бы задуматься об отмене антироссийских санкций. По его словам, это возможно, если Москва сделает "что-то полезное" для Вашингтона по Сирии и Украине.



"Я подумал бы об этом, если бы они сделали что-то на пользу нам. Но без этого я этот вопрос рассматривать не собираюсь", — сказал он.



Соединенные Штаты ввели против России большое количество санкций под различными предлогами. Часть этих мер накладывается по распоряжению президента и он вправе их снять.



Однако остальные были применены на основании принятого конгрессом закона "О противодействии противникам Америки через санкции", и их отменить без согласия законодательного органа нельзя. К ним относятся санкции против граждан и компаний, которые якобы "причастны к кибератакам против США".



Кроме того, восьмого августа администрация США анонсировала новые санкции в отношении Москвы из-за "дела Скрипалей". Первый пакет санкций вступил в силу 22 августа. Это касается ограничений на поставки в Россию продукции двойного назначения.



В Вашингтоне заявляют, что США продолжат вводить санкции против России, если "Москва не изменит свое поведение".

