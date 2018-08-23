ДНР: Киев блокирует предложение о выплате пенсий жителям Донбасса

Представители Киева блокируют предложение самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик о возобновлении выплаты пенсий жителям Донбасса, сообщила в среду Виктория Талакина — пресс-секретарь Дениса Пушилина, полпреда самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе.



Выплату жителям Донбасса пенсий и зарплат работникам бюджетной сферы Киев прекратил с середины лета 2014 года. На пенсию имеют право лишь жители Донбасса, которые зарегистрировались на подконтрольных Киеву территориях. С апреля 2015 года власти самопровозглашенных ДНР и ЛНР начали самостоятельно выплачивать пенсии жителям, а с мая — и зарплаты бюджетникам.



По словам Талакиной, на встрече подгруппы по экономическим вопросам в среду обсуждался вопрос выплат законных пенсионных и социальных пособий жителям Донбасса.



"Представители республик настаивали на выработке оптимального механизма, однако официальный Киев продолжает блокировать предложенный ранее республиками вариант выплат людям, у которых нет возможности пересекать линию соприкосновения, с помощью Международного Комитета Красного Креста", — написала Талакина на своей странице в Facebook.



Она отметила, что представители Киева обосновывают свою позицию невозможностью "обойти в этой схеме так называемый статус временного переселенца".



"При этом украинская сторона не предлагает своих вариантов решения этого острого вопроса", — добавила Талакина.

