Джордж Клуни назван самым высокооплачиваемым актером года

Американский журнал Forbes назвал Джорджа Клуни самым высокооплачиваемым актером 2018 года. Соответствующий список опубликован в среду на сайте издания.



За 12 месяцев 57-летний Клуни заработал 239 млн долларов. Помимо гонораров от съемок в кино значительные доходы двукратному обладателю премии "Оскар" принесла продажа за примерно 1 млрд долларов основанной им компании по производству текилы Casamigos Tequila, отмечает издание.



Второе место в списке занимает экс-рестлер Дуэйн Джонсон с 124 млн долларов, относительно недавно ставший актером. Он оказался на высокой позиции в рейтинге благодаря оказавшемуся прибыльному для него участию в фильме "Джуманджи: Зов Джунглей" (Jumanji: Welcome to the Jungle, 2017). На третьей строчке оказался Роберт Дауни - младший (81 млн долларов). Большую часть заработка ему принесли съемки в основанном на популярных комиксах киноцикле "Мстители" (Avengers).



Далее в ежегодном рейтинге "Форбс" следуют Крис Хемсворт (64,5 млн долларов), Джеки Чан (45,5 млн долларов), Уилл Смит (42 млн долларов), индийская звезда Акшай Кумар (40,5 млн долларов), комик Адам Сэндлер (39,5 млн долларов), еще один индиец Салман Кхан (38,5 млн долларов) и американец Крис Эванс (34 млн долларов).



"Составители этого рейтинга Forbes учитывал заработки звезд за период с 1 июня 2017 года по 1 июня 2018 года до уплаты налогов. Всего десять самых высокооплачиваемых актеров в мире суммарно заработали по итогам отчетного периода 748,5 млн долларов.



Ранее журнал опубликовал отдельный список самых высокооплачиваемых актрис года. Первое место в нем заняла американка Скарлетт Йоханссон с 40,5 млн долларов.