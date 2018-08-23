Тесты показали, как можно увидеть осознанные сны

Осознанные сны, в которых человек понимает, что спит и может контролировать ход сна, можно вызвать стимуляцией, сообщают сотрудники Университета Висконсин-Мэдисон и гавайского Института осознанности. Как передает CNET, предлагается использовать препараты для лечения болезни Альцгеймера.



В частности, может сработать галантамин. Помимо использования в терапии болезни Альцгеймера, он также регулярно используется для лечения мышечной дистрофии и других заболеваний центральной нервной системы. Эксперимент показал: без препарата с плацебо 14% добровольцев имели осознанные сны. После принятия 4 миллиграммов препарата процент видящих такие сны повысился до 27%. А 8 миллиграммов дали повышение до 42%.



Эффект препарата связан с его воздействием на активность холинергического рецептора во время фазы быстрого сна. Плюс, средство способно усиливать работу систем памяти. Осознанные сны связаны, в свою очередь, с более выраженной способностью воспроизводить в памяти информацию, с когнитивной ясностью, контролем, позитивными эмоциями, сенсорной ясности.

