Мифы и легенды незалежности-3

Завершить нашу трилогию о мифах независимости хочу сеансом гигиенических процедур для мозга нации. Процедура прочистки и освежения памяти крайне необходима, особенно перед выборами. Общеизвестно, что наш народ мифологизирует политиков, своих и чужих. А все потому, что у него (народа) выработался устойчивый политический склероз. Мы постоянно забываем, кого из политиков недавно любили или ненавидели, чего от них хотели и что они нам обещали. А потом искренне обижаемся на слово «отымели».



Фабрика парадоксов



Небольшое отступление как бы не по сути. Недавно второй президент Украины Леонид Данилович Кучма отпраздновал “восьмидесятник”. И в честь юбилея появилось много статей и репортажей, где его хвалили. Правильно. Надо сделать человеку приятное. Особенно в таком солидном возрасте.



Но дело в другом. Пишут, что благодаря Кучме был первый полет украинца в космос (он же последний), мир праху Леонида Каденюка, и что Конституцию приняли. Ночью. Первую. Потом их еще несколько было, этих Конституций. И про рост экономики тоже написали. Мол, начался он в 2000 году. Когда закончилась ваучерная приватизация и первичное накопление капиталов.



Но что парадоксально: нигде не могу прочитать, что первый год экономического роста Украины – это год рьяных антикучмовских выступлений (повод – дело Гонгадзе). С одной стороны, страна живет сытнее, с другой – массы толпами ходят по Киеву под лозунгом «Украина без Кучмы».



И это не единственный парадокс нашей политической истории. Она вся – сплошной парадокс. Кто запретил в 1991 году Компартию? Второй секретарь ЦК КПУ и член ЦК КПСС (с 1990 года) Леонид Макарович Кравчук. За год осознал ошибочность коммунистической идеологии и стал первым президентом Украины как беспартийный.



Ну ладно, оба Леонида – Макарович и Данилович – это стопроцентный продукт советской эпохи. Они из нее вышли, а она из них нет. А взять преемника Кучмы Виктора Ющенко, которого майдан №1 буквально на руках внес в Администрацию президента. Счастливы были, что избавились от “диктатуры Кучмы”. Мордашку его прыщавую готовы были расцеловать.



Ющенко советского отпечатка на себе не нес. Он был полностью изготовлен политтехнологической промышленностью Соединенных Штатов Америки. Но, перефразируя Тараса Бульбу, могу только одно сказать: “Что, сынку, помогли тебе твои янки?”. От расцвета до заката карьеры и пяти лет не прошло. До сих пор не понимаю почему. Говорят, мол, не сумел распорядиться доверием народа. Как по мне, то вся эта тема с пчелками, Говерлой и «садок вишневый коло хаты» должна была нравиться жлобам вечно.



В результате майдан №2 вытеснил протекционистов, и к власти пришли силы, ориентированные на Запад и транснациональный бизнес. Иностранные министры в Кабмине. Открытый внутренний рынок для ЕС. Бурная трудовая миграция. Новая порция реформ под диктовку МВФ и западных консультантов



Незаслуженно забыты лозунги майдана №1. Мне особенно нравился этот: “Богатые помогут бедным”. Читаю – рыдаю. И вечный, романтический: “Мы уничтожим систему коррупции в стране, выведем экономику из тени. Налоги будут снижены, но будут платить их все”. Ага! Уже платим

Согласно новейшему мифу, американцы в конце концов сделали нам армию, но мы не успели ею воспользоваться из-за Минских соглашений. Полюбуемся на параде. Что будет с Донбассом? Римейк Приднестровья. И надолго. Пора это признать и ждать, пока вымрет обоюдная ненависть. Все остальные версии – это тоже мифы