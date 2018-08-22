Мифы и легенды незалежности-3
Завершить нашу трилогию о мифах независимости хочу сеансом гигиенических процедур для мозга нации. Процедура прочистки и освежения памяти крайне необходима, особенно перед выборами. Общеизвестно, что наш народ мифологизирует политиков, своих и чужих. А все потому, что у него (народа) выработался устойчивый политический склероз. Мы постоянно забываем, кого из политиков недавно любили или ненавидели, чего от них хотели и что они нам обещали. А потом искренне обижаемся на слово «отымели».
Фабрика парадоксов
Небольшое отступление как бы не по сути. Недавно второй президент Украины Леонид Данилович Кучма отпраздновал “восьмидесятник”. И в честь юбилея появилось много статей и репортажей, где его хвалили. Правильно. Надо сделать человеку приятное. Особенно в таком солидном возрасте.
Но дело в другом. Пишут, что благодаря Кучме был первый полет украинца в космос (он же последний), мир праху Леонида Каденюка, и что Конституцию приняли. Ночью. Первую. Потом их еще несколько было, этих Конституций. И про рост экономики тоже написали. Мол, начался он в 2000 году. Когда закончилась ваучерная приватизация и первичное накопление капиталов.
Но что парадоксально: нигде не могу прочитать, что первый год экономического роста Украины – это год рьяных антикучмовских выступлений (повод – дело Гонгадзе). С одной стороны, страна живет сытнее, с другой – массы толпами ходят по Киеву под лозунгом «Украина без Кучмы».
И это не единственный парадокс нашей политической истории. Она вся – сплошной парадокс. Кто запретил в 1991 году Компартию? Второй секретарь ЦК КПУ и член ЦК КПСС (с 1990 года) Леонид Макарович Кравчук. За год осознал ошибочность коммунистической идеологии и стал первым президентом Украины как беспартийный.
Ну ладно, оба Леонида – Макарович и Данилович – это стопроцентный продукт советской эпохи. Они из нее вышли, а она из них нет. А взять преемника Кучмы Виктора Ющенко, которого майдан №1 буквально на руках внес в Администрацию президента. Счастливы были, что избавились от “диктатуры Кучмы”. Мордашку его прыщавую готовы были расцеловать.
Ющенко советского отпечатка на себе не нес. Он был полностью изготовлен политтехнологической промышленностью Соединенных Штатов Америки. Но, перефразируя Тараса Бульбу, могу только одно сказать: “Что, сынку, помогли тебе твои янки?”. От расцвета до заката карьеры и пяти лет не прошло. До сих пор не понимаю почему. Говорят, мол, не сумел распорядиться доверием народа. Как по мне, то вся эта тема с пчелками, Говерлой и «садок вишневый коло хаты» должна была нравиться жлобам вечно.
В результате майдан №2 вытеснил протекционистов, и к власти пришли силы, ориентированные на Запад и транснациональный бизнес. Иностранные министры в Кабмине. Открытый внутренний рынок для ЕС. Бурная трудовая миграция. Новая порция реформ под диктовку МВФ и западных консультантов
Конечно, большую роль в том, чтобы уничтожить политическую карьеру Ющенко, сыграла Юлия Тимошенко. Тонкое изделие американской политтехнологической индустрии “сломалось” под напором днепропетровской барыги из 90-х. Это порода, о которой поэт Николай Тихонов говорил: “Гвозди бы делать из этих людей, не было бы в мире прочнее гвоздей…”.
Но фабрика парадоксов работала на полную мощность. Поэтому Юля уконтрапупила Витю, а приз взял другой Витя – Виктор Янукович с «Партией Регионов». На первый взгляд, какие-то нереальные качели: от ненавидимого Кучмы к любимому Ющенко и обратно к протеже Кучмы – Януковичу.
На самом деле все логично, с учетом того экономического этапа, который проходила Украина. Индустриальный рост. Звездный час тяжелой промышленности. Китай еще свои меткомбинаты не запустил, и наша сталь лилась, как песня. Четко выраженное стремление крупного отечественного капитала к монополизации оставшихся национальных ресурсов. Несколько заумно, но так оно и есть.
Ну, а дальше мировая конъюнктура повернулась к металлургии задницей. Россия подсвинила с высокими ценами на газ. Стали напирать другие олигархические группы. Те же самые аграрии, пищепром. Хотел написать кондитерская индустрия. Но постеснялся...
Возник конфликт между олигархическими группами, ориентированными на внешний и внутренний рынок. Иностранный капитал не мог нормально работать в Украине, даже российский. А наш экспортный бизнес “выгребал” за посадку Тимошенко.
Спина Юли, уговоры Меркель, клиника “Шарите”... Помните? Стремительно расплодившиеся грантовые структуры, которые во власти никто всерьез не воспринимал и по-взрослому не гонял. Ну вот началась вторая серия “Украины без Кучмы”. Только теперь она называлась “Украина без донецких”.
В результате майдан №2 вытеснил протекционистов, и к власти пришли силы, ориентированные на Запад и транснациональный бизнес. Иностранные министры в Кабмине. Открытый внутренний рынок для ЕС. Бурная трудовая миграция. Новая порция реформ под диктовку МВФ и западных консультантов. Дежавю 90-х, о котором мы писали во второй части “трилогии”.
“Обіцянка – цяцянка, а дурневі радість”
Важным элементом освежения памяти является перечитывание вслух предвыборных программ кандидатов в президенты. И еще можно партий, побывавших в парламенте.
С удивлением наблюдаю, как Юля суетится вокруг своего “Нового курса”. Зачем такие сложности?! Нормальный был виртуальный проект “Ідеальна країна” – копилка инновационных идей и законопроектов от граждан. С 2005 года о нем уже забыли. Можно было вытащить, отряхнуть. Программа как новенькая.
Незаслуженно забыты лозунги майдана №1. Мне особенно нравился этот: “Богатые помогут бедным”. Читаю – рыдаю. И вечный, романтический: “Мы уничтожим систему коррупции в стране, выведем экономику из тени. Налоги будут снижены, но будут платить их все”. Ага! Уже платим
Или взять из 2008 года – ”Украинский прорыв”. Отличная президентская программа у Тимошенко была. Особенно пикантно выглядел пункт “Укрепление института собственности как основы рыночной экономики” на фоне беспрецедентного рейдерства в тот период, захвата предприятий бандитами из “охранных фирм” на глазах у милиции и проч.
Премьер Владимир Гройсман, смотрю, мучается креативной недостаточностью: не удается ему придумать какое-то вразумительное название для своей собственной программы. Да взял бы ющенковскую за 2004 год – «10 кроків назустріч людям». Два шага добавил бы, и готово.
Незаслуженно забыты лозунги майдана №1. Мне особенно нравился этот: “Богатые помогут бедным”. Читаю – рыдаю. И вечный, романтический: “Мы уничтожим систему коррупции в стране, выведем экономику из тени. Налоги будут снижены, но будут платить их все”. Ага! Уже платим.
Ну, а власти в целом я бы посоветовал спионерить программу Януковича «Украина для людей». Название можно немного изменить, чтобы не обвинили в плагиате. Что-то типа “Украина для ОСОБЫХ людей”. И фотографии этих людей, чтобы избиратель знал, на кого молиться после томоса.
Завтра была война
Как-то в праздник не хочется о войне, но жизнь не оставляет выбора. Война не на Донбассе, она в головах. Но раз мы уже заговорили о политических мифах, то этот как раз самый большой и легендарный из них. Лет через двести историки отметят этот конфликт строчкой в учебнике наряду с другими локальными войнами. И, может, оглянувшись назад, точно скажут, что ЭТО было. Задним умом все крепки.
Но пока череда событий выглядит так. Было два майдана: майдан и антимайдан. Первым управляли оппозиция и американцы, вторым – власть и русские. Уже в конце противостояния, в феврале 2014 года, ситуация вышла из-под контроля. Появились зеркальные вооруженные формирования: самооборона с одной стороны, “титушки” с другой. И те, и другие завладели оружием.
21 февраля 2014 года Янукович подписывает “пакт” с оппозицией под гарантии Франции, Германии и ЕС. На следующий день майдановцы его “кидают” и захватывают АП. “Антимайдановцы” бегут на восток.
И там происходит попытка реванша. Захват органов власти 6 апреля 2014 года в Харькове, Одессе, Донецке, Луганске зеркально повторяют январские того же года захваты Черкасской, Львовской, Тернопольской, Ривненской и Житомирской облгосадминистраций и КГГА. Захват СБУ во Львове и захват СБУ в Луганске историки в будущем могут даже перепутать. Потому что это “близнецы-братья”.
7 апреля спикер Андрей Парубий и глава СБУ Валентин Наливайченко вылетели в Луганск, Юлия Тимошенко и первый вице-премьер-министр Виталий Ярема – в Донецк. Безрезультатно. У Арсена Авакова в Харькове выходит лучше. Вслед за Харьковом “стухают” другие регионы, не находящиеся в непосредственной близости от российской границы.
Согласно новейшему мифу, американцы в конце концов сделали нам армию, но мы не успели ею воспользоваться из-за Минских соглашений. Полюбуемся на параде. Что будет с Донбассом? Римейк Приднестровья. И надолго. Пора это признать и ждать, пока вымрет обоюдная ненависть. Все остальные версии – это тоже мифы
На Донбассе ситуация другая. У них как в песне: “в эту ночь решили самураи перейти границу у реки”. Прибывает Гиркин-Стрелков сотоварищи и нажимает “кнопку войны”. Противостояние майдана и антимайдана начало хаотически превращаться в большую войну. Тут “нацбаты”, там “русские добровольцы”. Запад за нас, Россия – за Донбасс. И понеслось.
Премьер Арсений Яценюк пытался обращаться с воззванием к Донбассу, обещал им все лучшее сразу – и язык, и самоуправление... Но у него ничего не получилось. Позднее Петр Порошенко хотел сыграть на примирение. Был отдан приказ о прекращении огня. Но – уже поздно.
Майдан №2 предполагал отрезание пуповины, связывавшей нас с СССР и преемником СССР Россией. Запад понимал, что это будет непросто. Но не думал, что дойдет до такого кровопускания. Все началось с блокпостов и резервистов. Дошло до танковых сражений, сбитого иностранного лайнера и пресловутых котлов.
Согласно новейшему мифу, американцы в конце концов сделали нам армию, но мы не успели ею воспользоваться из-за Минских соглашений. Полюбуемся на параде. Что будет с Донбассом? Римейк Приднестровья. И надолго. Пора это признать и ждать, пока вымрет обоюдная ненависть. Все остальные версии – это тоже мифы.
Несколько простодушных выводов
На 28-м году незалежности мы упорно живем в плену иллюзий, порожденных при развале СССР или приобретенных позднее.
Мы утратили контроль над частью территории. И это реальность, поверить в которую 27 лет назад было бы сложно.
Нас стало меньше математически: реальная численность населения сократилась почти на 10 млн. человек.
В порядке компенсации потерь и для создания конкурентного преимущества перед российской идеологией нам был даден безвиз. Считалось, что московскую интеллигенцию это подстегнет к выходу на Болотную площадь пуще санкций. Но что-то не видно...
Украина получает от Европы деньги и советы. Но не никто не рассматривает нас как часть европейского мира. Никакой адаптации нет. Это тоже миф.
Объяснить почему? Европа считает себя демократическим обществом. А Украина является кланово-олигархическим. Мы разные – как зайчик и белочка. И не можем породниться.
Ввиду общенациональной политической амнезии любые выборы в Украине это как вопрос к раввину, жениться или нет: “Делай что хочешь, все равно потом пожалеешь”.
P.S. Пока писал, центр Киева затопило фекалиями. И метро тоже. Перед парадом. Я вот думаю: это к деньгам? Или знак свыше? Мол, неладно что-то в датском королевстве (читай – в украинском гетманате).