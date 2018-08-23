Обвинительный вердикт Манафорту не имеет отношения к Трампу - Белый дом

Обвинительный вердикт в отношении бывшего главы штаба президента США Пола Манафорта не имеет к Дональду Трампу никакого отношения, заявила журналистам представитель Белого дома Сара Сандерс.



"Это не имеет никакого отношения к президенту", - сказала она, комментируя ситуацию с П.Манафортом.



Отвечая на вопрос, не собирается ли президент США помиловать Р.Манафорта после того, как он написал в Twitter, что сожалеет о решении присяжных, С.Сандерс заявила, что ей "ничего не известно о каких-либо разговорах об этом".



Комментируя информацию о бывшем адвокате Д.Трампа Майкле Коэне, который признал себя виновным в преступлениях, связанных с укрывательством от уплаты налогов и преступном нарушении финансовой дисциплины, она отметила, что сам "президент не делал ничего противоправного, против него нет обвинений, нет сговора".



Ранее М.Коэн также признался, что платил двум женщинам, которые в свое время имели интимные связи с Д.Трампом, чтобы они не разглашали эту информацию. Это, по словам М.Коэна, делалось по указанию Д.Трампа.



Сам Д.Трамп в интервью Fox News заявил, что узнал о платеже после того, как тот был совершен. По его словам, речь идет о его личных средствах, а не финансах кампании.

