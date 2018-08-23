Кучма: остановить войну могут лишь переговоры и поиск компромиссов

Второй президент Украины, представитель страны в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма считает, что единственный приемлемый путь остановить войну на Донбассе – это переговоры и поиск компромиссов, так как остановить войну может только тот, кто ее начал – Россия.



В интервью проекту "Радио "Свобода"", Л.Кучма, отвечая на вопрос о том, как остановить войну, сказал: "Это зависит от того, чего мы хотим. Остановить войну можно одним движением, просто объявив о капитуляции. Надеюсь, желающих получить мир такой ценой у нас нет. По крайней мере, даже если есть, то они не осмелятся вслух предлагать такое".



Также, по словам Л.Кучмы, можно попытаться остановить войну, перейдя в активное военное наступление. "Желающих сделать это на словах у нас много. Надеюсь, они понимают, что на самом деле мы воюем не с ОРДЛО (отдельными районами Донецкой и Луганской областей - ИФ), а с Россией. Поэтому результат таких кавалерийских атак будет предсказуемым и для нас неутешительным", - сказал второй президент Украины.



"Остается одно – договариваться. Искать мир в компромиссах. Этим целям служит "Нормандский формат" больше четырех лет. Стоит сравнить интенсивность боевых действий тогда и теперь. А вообще вопрос (как остановить войну? - ИФ) не совсем корректный. Остановить войну может только тот, кто ее начал. То есть спрашивать надо не нас, а Москву", - подчеркнул Л.Кучма.



Что касается стратегических партнеров Украины, то, по словам Л.Кучмы, это не навсегда определенный круг государств.



"В идеале это страны, которые разделяют наши ценности, имеют схожие стратегические интересы, и партнерские отношения, которые приносят Украине выгоду. В мое время среди таких партнеров была Россия. На сегодня, на мой взгляд, это Канада, Великобритания, страны европейского Севера и Балтии, Польша, Германия и Франция (чье значение для нас усиливается их участием в "Нормандском переговорном формате"). Однозначно надо делать все, чтобы обеспечить стратегическое партнерство с США, Турцией и Китаем", - заявил представитель Украины в ТКГ.



По его словам, очень важно находить общий язык со стратегическими партнерами при любых обстоятельствах, например, надо искать взаимоприемлемое решение с Польшей.



"Ситуация с Польшей, с которой мы ведем постоянные споры исторического плана, на мой взгляд, ненормальная. Надо искать взаимоприемлемое решение. Могу сослаться на декларацию о примирении между народами, которую мы с Александром Квасьневским (президентом Польши в 1995—2005 годах - ИФ) подписали в 2003 году. Не думаю, что то, чего мы добились тогда, невозможно сейчас", - пояснил Л.Кучма.



Второй президент Украины подчеркнул, что внешняя политика Украины "должна соответствовать национальным интересам".

