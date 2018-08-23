Порошенко извинился за то, что не смог быстро завершить АТО на Донбассе

Президент Украины Петр Порошенко извинился за то, что в 2014 году ошибся, заявив о быстром завершении антитеррористической операции (АТО) на востоке Украины. "Более чем четыре года тому назад я заявил, что АТО будет продолжаться часы, а не месяцы. Теперь уже не так важно, в каком контексте те слова были сказаны... Жалею, что породил завышенные ожидания. Искренне извиняюсь, что дал надежду, которая не сбылась. Обидно, что дал обещание, которое не свершилось. Прошу за это извинения"...



...сказал П.Порошенко в четверг в Днепре в ходе торжественной церемонии поднятия Государственного флага Украины.



Президент отметил, что для него это стало серьезным уроком бережного и ответственного отношения к своим словам и обещаниям.



"Я сделал из него выводы. С самого начала следовало нацелить всех на длительную и изнурительную борьбу. Многие из нас весной четырнадцатого не осознавали реальной глубины той катастрофы, которая произошла еще до войны. Армию заранее разоружили и раздели, распродали и обокрали. Многие из нас ситуацию рассматривал как мятеж сепаратистов. Да, искусственный. Да, организованный из Москвы, да, ею профинансированный и вооруженный росвоенторгом, но все таки мятеж ...", - отметил П.Порошенко.



Он подчеркнул, что только потом стало ясно, что это " очередная полномасштабная российско-украинская война".



По словам президента, Украина довольно быстро собрала в кулак все имеющиеся на тот момент ресурсы и за считанные недели освободила от боевиков большую часть



Донбасса, десятки городов, сел, поселков, миллионы людей и приблизила реально АТО к победному финалу. Он напомнил, что Россия в конце августа 2014 года " вторглась на территорию Украины уже своими регулярными подразделениями", что коренным образом изменило военно-стратегическую ситуацию и все расчеты по ресурсам, времени и интенсивности операции.



"Путь был и есть только один. Строить большую и сильную армию, способную держать оборону против гораздо более многочисленных вооруженных сил России", - подчеркнул П.Порошенко.



Он отметил, что только современная боеспособная армия может обеспечить мир на украинской земле. "Мы ничего не хотим больше, чем мира. И никто не хочет мира больше, чем мы. Мир обязательно наступит на нашей земле. Обеспечить его может только боеспособная армия. И она день за днем становится все сильнее… Для нашей армии важны и ракеты, и пушки, и танки, и самолеты. Но так же необходимым остается и наш Флаг, который нас объединяет и ведет к победе", - сказал президент.

