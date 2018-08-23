СБУ обнаружила "крота" в своих рядах

Служба безопасности Украины выявила в своих рядах российского агента, его арестовали 18 августа. Об этом в среду, 22 августа, сообщил глава ведомства Василий Грицак, передает "Радио Свобода".



"Мы обнаружили в своих рядах, так сказать, "крота". Этого "крота" отработали, задержали, отдокументировали. Избрана мера пресечения – содержание под стражей", – рассказал Грицак.



По его словам, задержанного сотрудника СБУ арестовали 18 августа. При этом Грицак не сообщил других деталей. "У нас в работе есть еще очень много дел, к сожалению, по которым мы проверяем на возможную причастность к работе на российские спецслужбы как сотрудников Службы безопасности, так и других граждан Украины, которые работают или служат в других учреждениях и военизированных формированиях", – отметил глава СБУ.

