В Украине в ближайшие сутки будет умеренно тепло и без осадков

В Украине в ближайшие сутки 24 августа погоду будет определять умеренно теплая и сухая воздушная масса, без осадков, сообщает Укргидрометцентр. Осадков не предвидится, лишь на Прикарпатье и Закарпатье днем местами кратковременный дождь и гроза. Ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 10-15°, на Закарпатье и юге Одесской области до 19°, на севере Левобережья местами 6-9°; днем в Украине 25-30°.



В Киеве 24 августа без осадков, температура ночью 12-14°, днем 27-29°.



По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 24 августа самая высокая температура днем была 35,8° в 2007 году, самая низкая ночью 7,4° в 1907 году.



В Украине 25 августа без осадков, лишь в западных областях местами ожидается кратковременный дождь с грозой. Ветер восточный и юго-восточный, 3-8 м/с; в западных областях днем 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с.



Температура ночью в восточных регионах, а также Черниговской и Сумской областях 9-14°, на остальной территории 12-17°, в южной части и на Закарпатье – до 20°; днем в южных областях 31-35 °, на остальной территории 25-30°, а 26 августа на крайнем западе 20-24°.



В Киеве на 25 августа без осадков. Ветер восточный, юго-восточный, 3-8 м/с.Температура ночью 14-16°, днем 28-30°.



По состоянию на 9:00 четверга, 23 августа, температура воды в Черном и Азовском морях была 23-25°, в Днепре в пределах г.Киева 24°.

