Под Версалем преступник напал с ножом на прохожих
Вооруженный ножом преступник напал на прохожих во французской коммуне Трап в пригороде Парижа и неподалеку от Версаля, сообщает AFP.
В результате атаки погиб один человек и еще двое получили ранения.
Полиция «нейтрализовала» нападавшего, отмечает Le Figaro.
По данным BFM TV, преступник — мужчина 1982 года рождения, ранее судимый за оправдание терроризма.
Речи о теракте пока не идет. Вероятной причиной нападения считается бытовой конфликт.
Источник: Медуза
13:17