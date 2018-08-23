Под Версалем преступник напал с ножом на прохожих

Вооруженный ножом преступник напал на прохожих во французской коммуне Трап в пригороде Парижа и неподалеку от Версаля, сообщает AFP.



В результате атаки погиб один человек и еще двое получили ранения.



Полиция «нейтрализовала» нападавшего, отмечает Le Figaro.



По данным BFM TV, преступник — мужчина 1982 года рождения, ранее судимый за оправдание терроризма.



Речи о теракте пока не идет. Вероятной причиной нападения считается бытовой конфликт.

