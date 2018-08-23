Готовится представление в КС для переноса даты выборов президента Украины - нардеп Емец

Народный депутат Украины Леонид Емец (фракция "Народный фронт") утверждает, что в Конституционный суд Украины готовится представление с целью переноса даты президентских выборов.



"По моей информации, готовится представление в Конституционный суд с целью переноса даты выборов президента Украины", - написал Л.Емец на своей странице в соцсети Фейсбук в четверг.



Согласно Конституции, очередные выборы президента Украины должны состояться в последнее воскресенье марта 2019 года.



Как сообщалось, президент Украины Петр Порошенко был избран главой государства на внеочередных президентских выборах 25 мая 2014 года.



Ранее 18 августа политический аналитик Павел Нусс на своей странице в Фейсбуке спрогнозировал перенос очередных выборов президента Украины. "Украинские политики, да и все остальные, ориентируются на дату проведения выборов главы государства на 31 марта 2019 года, а результаты математического подсчёта даты завершения конституционных полномочий действующего Президента говорят о другом. Реальность такова, что полномочия Петра Порошенко 31 марта не заканчиваются. Он был избран президентом на внеочередных выборах 25 мая 2014 года. И согласно ст.104 Конституции началом конституционных полномочий президента является дата принесения присяги в парламенте, а это, как известно - 7 июня 2014 года", - написал П.Нусс.



То есть, по его мнению, конституционные полномочия П.Порошенко завершатся 7 июня 2019 года, поэтому очередные выборы президента Украины должны состояться не 31 марта, а 9 июня 2019 года.

