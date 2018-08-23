Найден способ поучаствовать в порно со знаменитостями

Порнокомпания Naughty America запустила сервис по созданию индивидуальных роликов категории «для взрослых». Как сообщает The Verge, желающие смогут «вклеить» себя в любое видео.



Услуга построена на известной технологии deepfakes, которая заключается в автоматизированной замене лиц участников роликов. Для этого клиенты должны выслать сотрудникам компании свои фото- и видеоизображения, на которых они демонстрируют различный спектр эмоций.



Замена лица актера на собственное в порнороликах обойдется желающим в несколько сотен долларов. Сложные манипуляции, полностью подделывающие происходящее на видео, будут стоить тысячи долларов.



Пока неизвестно, будут ли защищены предоставленные клиентами материалы. Эксперты опасаются, что данная услуга будет востребована злоумышленниками с целью политических манипуляций и шантажа.



Однако специалисты из Naughty America не видят ничего криминального в использовании технологии. «Это просто редактирование», — заявил спикер. По его мнению, этот принцип близок к привычному всем редактированию фотографий для улучшения внешнего вида.

