Договоренности по месту и времени встречи Суркова и Волкера пока нет - Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что встреча спецпредставителя Госдепа США по Украине Курта Волкера и помощника президента РФ Владислава Суркова готовится, но информации по месту и времени переговоров пока нет.



"Насколько я знаю, идет подготовка (встречи), но я не имею информации по месту и времени. Там, по-моему, окончательной договоренности нет", - сказал Д.Песков журналистам в четверг.



"Это будет регулярная "сверка часов", потому что пока особых продвижений (в урегулировании на востоке Украины), к нашему сожалению, нет", - сказал пресс-секретарь президента.

