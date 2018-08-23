Трамп может помиловать Манафорта

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассмотрит возможность помилования экс-главы своего предвыборного штаба Пола Манафорта. Об этом сообщает Fox News.



Во время интервью, которое Трамп дал журналистке Айнсли Эрхардт, президент США сказал, что "подумает" над помилованием Манафорта.



"Я очень уважаю то, что он сделал с точки зрения того, что он пережил", - сказал Трамп о Манафорте.



Президент вспомнил, что Манафорт работал еще во времена Рейгана.



"Он работал на Боба Доула, я думаю, его фирма работала для сенатора Джона Маккейна. Он работал много, много людей, много лет", - сказал Трамп.



Ранее в Белом доме заявили, что возможность помилования Пола Манафорта еще не обсуждалась.

