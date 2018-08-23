Гройсман: Украина признает свои обязательства о повышении цен на газ

Украина признает свои обязательства в повышении цен на газ, сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман. "Вопрос о повышении цен на газ очень непростой. Вы знаете, что есть обязательства о том, что цены на газ будут расти в условиях повышения мировых цен на газ. Я уже год эту ситуацию сдерживаю… Однако сейчас стоит вопрос об очередном повышении", - сказал он в ходе пресс-брифинга в Луцке в четверг.



Он напомнил, что повышение цен на газ является залогом продолжения привлечения финансирования на международных рынках.



"Это требование возникло потому, что нам нужна работа с внешними заимствованиями", - пояснил премьер.



Как сообщалось, с июля 2017 года Украина находится в сложном переговорном процессе с Международным валютным фондом (МВФ) по газовому вопросу: МВФ настаивает на повышении цены газа для населения, которое, по разным оценкам, может составить от 30% до 60% в связи с ростом цен на международных рынках, тогда как премьер ранее указывал на неоправданность такого резкого повышения.



По словам источника в правительстве, за это время украинская сторона предложила Фонду уже не менее восьми вариантов изменения формулы цены на газ, которые позволили бы уйти от "неподъемного для обычных граждан" повышения цены, на котором настаивает Фонд. Однако позиция МВФ остается достаточно жесткой, так как правительство в минувшем году приняло решение о таком повышении газовых цен, что позволило Украине получить транш кредита МВФ, однако впоследствии в одностороннем порядке отказалось от его выполнения.



Директор-распорядитель Фонда Кристин Лагард 19 июня 2018 года заявила, что выполнение предусловия, касающегося цен на газ, является критически важным для завершения текущего пересмотра поддерживаемой МВФ программы. По ее словам, есть еще два других предусловия – внесение правки в принятый недавно закон о Высшем антикоррупционном суде и соблюдение предельного дефицита госбюджета.

