За неделю на Донбассе зафиксировано более 6 тыс. нарушений – Хуг

За минувшую неделю наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине зафиксировали сокращения числа случаев нарушений режима прекращения огня на Донбассе. "На прошлой неделе мы стали свидетелями более 6 тыс. нарушений режима прекращения огня", - сообщил первый замглавы СММ ОБСЕ Александр Хуг на брифинге в четверг в Киеве.



По его словам, более 30% зафиксировано в "треугольнике" Авдеевка-Ясиноватая-Донецкий аэропорт, около 20% - на востоке и северо-востоке от Мариуполя, около 16% - на севере и западе Горловки, около 12% - в районе Попасной, Первомайска и Золотого, и ее около 12% - на юге и юго-востоке от Светлодарска.



В тоже время, он отметил сокращения количества нарушений режима прекращения огня и количества жертв среди гражданского населения, но эта тенденция имеет нестабильный характер.



"За минувшую неделю СММ зафиксировало 108 единиц вооружения, размещенных с нарушением согласованных линий разведения, 70 на подконтрольных правительству районах и 38 – в районах, которые не контролируются правительством", - сообщил первый замглавы СММ ОБСЕ.



Он сказал, что люди на востоке Украины хотят видеть настоящее разведение сил вооружения, но "вместо того, они видят неспособность развести силы и средства даже на 3 согласованных пилотных участках".



"На прошлой неделе СММ ОБСЕ зафиксировало нарушение режима прекращения огня непосредственно на участках разведения огня в районах Золотого и Петровского", - добавил А.Хуг.



"С начала года имеем 168 жертв среди гражданского населения, среди которых 31 убитый и 137 раненых", - добавил первый замглавы СММ ОБСЕ.

