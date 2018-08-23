Трамп считает, что его импичмент вызвал бы обвал экономики США

Трамп считает, что его импичмент вызвал бы обвал экономики США

Президент США Дональд Трамп заявил, что если бы ему объявили импичмент, то это привело бы к кризису американской экономики.

"Я вам скажу, что если мне когда-нибудь объявят импичмент, то я думаю, что рынок обрушится", - сказал американский лидер в эфире программы Fox & Friends."Я думаю, что в таком случае все бы очень обеднели", - отметил Д.Трамп.

Кроме того, президент США сказал, что не понимает, как вообще можно объявить импичмент человеку, который прекрасно справляется со своей работой. "Вообще я не знаю, как можно объявить импичмент кому-то, кто проделал великолепную работу", - подчеркнул он.

Дебаты о возможности объявления импичмента Д.Трампу активизировались после того, как бывший адвокат американского лидера Майкл Коэн признал себя виновным в преступлениях, связанных с уходом от уплаты налогов и преступным нарушением финансовой дисциплины.

Ранее М.Коэн также признался, что платил двум женщинам, которые в свое время имели интимные связи с Д.Трампом, чтобы они не разглашали эту информацию. Это, по словам М.Коэна, делалось по указанию Д.Трампа.

Однако накануне пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что сам "президент не делал ничего противоправного, против него нет обвинений, нет сговора".