Трамп считает, что его импичмент вызвал бы обвал экономики США

Президент США Дональд Трамп заявил, что если бы ему объявили импичмент, то это привело бы к кризису американской экономики.



"Я вам скажу, что если мне когда-нибудь объявят импичмент, то я думаю, что рынок обрушится", - сказал американский лидер в эфире программы Fox & Friends."Я думаю, что в таком случае все бы очень обеднели", - отметил Д.Трамп.



Кроме того, президент США сказал, что не понимает, как вообще можно объявить импичмент человеку, который прекрасно справляется со своей работой. "Вообще я не знаю, как можно объявить импичмент кому-то, кто проделал великолепную работу", - подчеркнул он.



Дебаты о возможности объявления импичмента Д.Трампу активизировались после того, как бывший адвокат американского лидера Майкл Коэн признал себя виновным в преступлениях, связанных с уходом от уплаты налогов и преступным нарушением финансовой дисциплины.



Ранее М.Коэн также признался, что платил двум женщинам, которые в свое время имели интимные связи с Д.Трампом, чтобы они не разглашали эту информацию. Это, по словам М.Коэна, делалось по указанию Д.Трампа.



Однако накануне пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что сам "президент не делал ничего противоправного, против него нет обвинений, нет сговора".

