Украинцам с долгами запретили продавать автомобили

На заседании 22 августа правительство приняло решение о запрете перерегистрации и снятия с учета транспортного средства в случае наличия сведений о его владельце в Едином реестре должников, пишет Автоконсалтинг.



Кабмин внес соответствующие изменения в Порядок госрегистрации (перерегистрации), снятия с учета автомобилей, автобусов, самоходных машин на шасси автомобилей, мотоциклов, прицепов и полуприцепов, мотоколясок, других приравненных к ним ТС, мопедов.



Согласно документу, в частности, в ходе госрегистрации (перерегистрации) и снятия с учета ТС уполномоченные лица сервисного центра МВД будут проверять сведения о его владельце в реестре должников и делать соответствующую отметку на заявлении владельца авто.



Единый реестр должников является составной частью Автоматизированной системы исполнительного производства.

