Эксперты обсуждают, какую ключевую должность в Украине займет Медведчук, - Зубченко

«До президентских выборов еще почти семь месяцев, а «экспертное сообщество» уже определило Виктора Медведчука практически на все ключевые должности в государстве». Об этом пишет в своем блоге на Facebook политический публицист Зубченко.



«Кем его только ни назначали… Премьер-министром при президенте Тимошенко, спикером Верховной Рады, вице-премьером…», - перечисляет политический сатирик.



Александр Зубченко поясняет, что истинная причина ажиотажа вокруг Медведчука - его решение поддержать партию «За Життя» Вадима Рабиновича.



«В начале августа лидер «Украинского выбора» неожиданно для многих вступил в партию «За життя» Вадима Рабиновича», - поясняет Зубченко.



По мнению Зубченко, Медведчук таким образом «резко повысил ставки». Публицист считает, что таким образом Медведчук запустил сложную политическую комбинацию.



«Теперь насчет «единого кандидата» Левочкину, мечтающему о кресле премьера, и Бойко приходится договариваться с Виктором Владимировичем. А это вовсе не Рабинович. У Медведчука минимальное количество шагов в комбинации – пять. У «оппозиционеров» интеллектуальный предел – два», - поясняет политический публицист.

