Василий Нимченко: Благодаря нынешнему составу Рады Украина стоит у порога утраты своей государственности

Нынешний состав Верховной Рады, по сути, недееспособный, он ничего не делает для благосостояния людей, и поэтому Украина стоит на границе утраты свой государственности, считает народный депутат Украины, представитель «Украинского выбора — Права народа» в «Оппозиционном блоке» Василий Нимченко.



«Я отвечаю за свои слова. Государство определяют люди, а где у нас народ, люди в любом действии? Где правительство? Вы видели, чтобы правительство занималось службой?» — сказал депутат в эфире NewsOne.



По информации Нимченко, из-за отсутствия реальных реформ в стране число украинских трудовых мигрантов сегодня превысило 12 млн человек, которые являются избирателями.



«Это всё избиратели! Для кого мы боремся за государственный язык, если 12 млн человек уже выехали? Разве они вернутся?» — поинтересовался нардеп.



По словам Нимченко, ситуацию ухудшает и тот факт, что у граждан нет не то что механизма отзыва нерадивых народных депутатов, а даже права высказываться на референдуме.



«Конституция гласит: люди управляют страной. И учредителем власти являются тоже люди. А где наш народ? Он имеет право на управление государственными делами – это основа, это их природное право. Вы посмотрите, как у нас на востоке: на каком основании прекратили деятельность органы самоуправления? Управление идет через военно-гражданскую администрацию, а теперь — через военную. Что это? Как оно вписывается в Конституцию? Конечно никак! Людей лишили основоположного права на реализацию своего волеизъявления и права управлять своими делами. Вот и всё», — пояснил Нимченко.



Что касается внутренне перемещенных лиц, то «Оппозиционный блок», по информации Нимченко, инициировал законопроект, дающий возможность переселенцам реализовать свои конституционные права — управлять делами и выражать своё волеизъявление на выборах.



«Есть документ, зарегистрируйте место жительства человека и одновременно его статус переселенца. Но мы же этот статус скрываем, потому что это беженцы, давайте откровенно говорить.



Обратите внимание: в Египте, воюющей стране, конституцию принимали на референдуме и учитывали мнение всех людей — граждан Египта. А у нас выбрали власть, которая откровенно попирает всё, что записано в Конституции Украины: право гражданина на здравоохранение, на защиту государством его чести и достоинства, право на волеизъявление. Все это обязательства, которые на государство возлагает Конституция Украины. Не должен гражданин бегать и что-то просить у чиновников: просить, дайте справку, что я у вас здесь живу! Это государство должно прийти к нему. Гражданин — это заказчик, он подрядчик государства. А у нас всё наоборот: государство чем дальше, тем более издевается над людьми. Взять хотя бы те же субсидии», — сказал Василий Нимченко.

