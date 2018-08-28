Нефть резко выросла в цене и продолжает дорожать

Цены на нефть эталонных марок увеличиваются в ходе торгов в понедельник благодаря данным о падении числа буровых в США и в ожидании заключения торгового соглашения с Мексикой, передает Интерфакс-Украина.



Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:27 мск увеличилась на $0,20 (0,26%) - до $76,02 за баррель. Цена фьючерса на WTI на октябрь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась к этому времени на $0,02 (0,03%) - до $68,74 за баррель.



По итогам прошлой недели обе марки подскочили в цене более чем на 5% на данных о падении топлива в США и опасениях по поводу сокращения поставок нефти из Ирана после введения американских санкций и с месторождений в Северном море из-за забастовок работников нефтегазовой отрасли.



Кроме того, как сообщила в пятницу нефтесервисная компания Baker Hughes, число действующих нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе сократилось на 9 единиц, максимальными темпами с мая 2016 года.



Тем временем источники сообщают, что Мексика и США достигли сделки о двустороннем торговом соглашении.

