Должники по алиментам не смогут снять с учета или перерегистрировать авто

При проведении государственной регистрации (перерегистрации) и снятии с учета транспортного средства, уполномоченные лица сервисного центра МВД будут проверять наличие данных о его собственнике в Едином реестре должников и вносить соответствующую отметку на заявлении собственника. В случае наличия таких сведений в реестре перерегистрация и снятие с учета транспортного средства не производится, пишет ЮрЛига.



Соответствующее постановление от 22 августа 2018 года № 621 "О внесении изменений в пункт 15 Порядка государственной регистрации (перерегистрации), снятия с учета автомобилей, автобусов, а также самоходных машин, сконструированных на шасси автомобилей, мотоциклов всех типов, марок и моделей, прицепов, полуприцепов, мотоколясок, других приравненных к ним транспортных средств и мопедов" вступает в силу 28 августа одновременно с Законом № 2475-VIII относительно создания экономических предпосылок для усиления защиты права ребенка на надлежащее содержание, которым предусмотрено, что:



за превышение срока самостоятельного вывоза ребенка за границу предусмотрен штраф;

органы опеки будут регулярно контролировать целевое использование алиментов;

с августа ребенка можно будет самовольно вывезти на месяц за границу;

алименты начнут определять исходя из расходов родителя.



