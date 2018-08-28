Меркель и Трамп призвали Россию повлиять на Дамаск

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Дональд Трамп призвали Россию оказать влияние на правительство Сирии, чтобы не допустить эскалации кризиса в провинции Идлиб. Об этом говорится в сообщении, которое официальный представитель кабинета министров ФРГ Штеффен Зайберт опубликовал по итогам состоявшегося в понедельник телефонного разговора Меркель и Трампа.



"В центре внимания находились актуальные международные вызовы, а также торговые вопросы", - отметил Зайберт. "Канцлер и президент поделились беспокойством относительно развития событий в Сирии, в особенности гуманитарной обстановки в Идлибе. Россию следует призвать к тому, чтобы она подействовала на сирийский режим с целью предотвращения дальнейшей эскалации", - сообщил Зайберт.



"Другими темами разговора были ситуация на Украине, а также в регионе Западных Балкан", - добавил он.

