Украина опустилась в рейтинге производителей стали

Украинские металлурги в июле 2018 года по сравнению с июлем прошлого года увеличили производство стали на 11,4% - до 1,815 млн тонн, опустившись при этом с 12 на 13 место в списке мировых производителей этой продукции. Об этом в понедельник, 27 августа, сообщила Всемирная ассоциация производителей стали (World Steel Association).

В частности, отмечено, что по итогам января-июля текущего года Украина увеличила производство стали по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 2,9% - до 12,206 млн тонн.



Согласно сообщению, в июле лидерство в рейтинге традиционно сохранил Китай с показателем 81,241 млн тонн (рост на 7,2% к июлю 2017 года).



Далее страны в первой десятке рейтинга расположились следующим образом: Индия (9 млн тонн, +8%), Япония (8,42 млн тонн, -2%), США (7,275 млн тонн, +4,5%), Южная Корея ( 6,177 млн тонн, +0,1%), Россия (6,17 млн тонн, +0,8%), Германия (3,9 млн тонн, +10,9%), Турция (3,266 млн тонн, -2,3%), Бразилия (3,022 млн тонн, +6,7%) и Италия (2,21 млн тонн, +3,3%).



Всего в июле 2018 года по сравнению с июнем прошлого года 64 страны, входящие в рейтинг WSA, увеличили производство стали на 5,8% - до 154,576 млн тонн.



Согласно отчету ассоциации, за январь-июль позиции лидера продолжает удерживать Китай - 532,846 млн тонн (рост по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 6,3%).



Как сообщается, за семь месяцев 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года 64 страны, входящие в рейтинг WSA, увеличили производство стали в целом на 5% - до 1,039 млрд тонн.



Напомним, Украина по итогам 2017 года опустилась на 13 место, сократив производство стали на 6,4% по сравнению с 2016 годом - до 22,7 млн тонн.

