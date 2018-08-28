Глава МИД ФРГ: ЕС нуждается в добрососедских отношениях с РФ

Европейский союз (ЕС) в долгосрочной перспективе нуждается в добрососедских отношениях с Россией, несмотря на разные позиции по вопросу сотрудничества с Москвой стран - членов сообщества. Об этом заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас в Бухаресте на конференции глав дипмиссий Румынии за рубежом.



"Опираясь на политические перспективы и свой исторический опыт, одни будут ратовать за активизацию диалога, другие - за большее отдаление от России", - приводит его слова внешнеполитическое ведомство Германии. "Но мне кажется важным развивать культуру совместных, согласованных действий в восточной политике. Ведь ЕС в долгосрочной перспективе нуждается в добрососедских, основанных на доверии отношениях с Россией - в интересах собственной безопасности", - подчеркнул германский министр.



Маас призвал развивать "новую европейскую восточную политику". "При этом речь идет не о том, чтобы политику эпохи холодной войны применить в совершенно других реалиях нынешнего времени. Мы нуждаемся в взаимопонимании между всеми членами ЕС относительно принципов сплоченных действий по отношению к нашим восточным соседям", - добавил глава МИД.



"Мы нуждаемся в балансе между интересами в сфере безопасности и экономическими, культурными и человеческими связями, которые мы хотим укреплять", - подчеркнул Маас.

